ARK每日追蹤：大買阿里巴巴 減持騰訊、拼多多
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 8 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|SHOP
|TSM
|DKNG
|MELI
|RHHBY
|PINS
|NVS
|SE
|REGN
|PDD
|U
|TCEHY
|PCAR
|CDNA
|KTOS
|PSTG
|EXPC
|MTLS
|KMTUY
|SPLK
|BABA
|ONVO
|TWTR
|SPCE
|AVAV
|NNDM
|API
ARK 基金週一 (8 日) 大買阿里巴巴 (BABA-US) 近 14 萬股，同時旗下兩檔基金共減持騰訊 ADR (TCEHY-US) 超 30 萬股，並高檔減碼 API (API-US)、拼多多 (PDD-US)。