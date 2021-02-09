ARK每日追蹤：大買阿里巴巴 減持騰訊、拼多多

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 8 日之個股進出明細。

買進 賣出 SHOP TSM DKNG MELI RHHBY PINS NVS SE REGN PDD U TCEHY PCAR CDNA KTOS PSTG EXPC MTLS KMTUY SPLK BABA ONVO TWTR SPCE AVAV NNDM API

ARK 基金週一 (8 日) 大買阿里巴巴 (BABA-US) 近 14 萬股，同時旗下兩檔基金共減持騰訊 ADR (TCEHY-US) 超 30 萬股，並高檔減碼 API (API-US)、拼多多 (PDD-US)。

另外，ARK 基金亦再加倉 Shopify (SHOP-US) 4.4 萬股，斥資約 6000 萬美元。