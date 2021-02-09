宅經濟動能延續 微星1月營收年增近7成改寫歷史新高紀錄

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (9) 日公布 1 月營收，受惠宅經濟動能延續、加上新品挹注，主機板、顯示卡動能強勁，單月合併營收衝上 170.23 億元，月增 36.7%、年增 69.1%，再度改寫歷史新高紀錄。

展望未來，微星表示，短期零組件仍吃緊，但長期仍看好宅經濟延續，筆電訂單能見度已可看到今年上半年，加上輝達 (NVDA-US) 新一代顯卡推出，可望帶動換機潮，樂觀看待今年筆電出貨維持雙位數成長，日前也舉行線上發表會，強化線上銷售策略。

雖然短期零組件供貨吃緊，但微星有自己的研發工廠，可加速驗證導入相關零組件，評估對上半年出貨影響有限。

另一方面，宅經濟動能持續發酵，助推主板、顯卡需求維持高檔，供不應求狀態將延續已延續至今年上半年，法人估，微星可望受惠超微 (AMD-US)、輝達新品帶動換購商機，首季營運將維持相對高檔。

板卡廠華擎 (3515-TW) 今也公告 1 月營收，在四大產品線需求回溫下，單月營收達 16.49 億元，月增 23.23%、年增 16.95%，首季營運不淡，也看好在新客戶加入下，今年伺服器產品可望逐季成長。