生技藥廠1月營收報捷 中化生創同期高 東洋年增逾3%

原料藥廠今 (9) 日公告 1 月營收，中化生 (1762-TW) 單月營收 1.65 億元，創同期新高，月增 12.53%、年增 21.2%；東洋 (4105-TW) 營收 3.83 億元，月增 2.5%、年增 3.5%。

東洋也同步公告自結數，1 月營利率 29.31%，月增 8.13 個百分點、年增 0.57 個百分點；稅後純益 9585 萬元，月增 70.13%、年減 0.4%，每股純益 0.39 元。

東洋去年藥品銷量不受疫情影響，並供應國內四價流感疫苗，但國際大廠嬌生 (J&J) 藥品代工業務改變商業條件，導致營運下滑，不過今年營運重心以國內市場為主，預計癌症藥物將推出 1-3 個新適應症新品，其中醫材品即將領證，並透過既有醫療通路銷售，法人預期，國內今年全年營收有望年增 1 成。

東洋也宣布擬與德國藥廠共同開發困難學名藥微脂體產品 Pegylipo，雙方完成授權簽約後，將進軍歐洲市場，且東洋可依市場開發時程收取里程碑金。

中化生旗下三大產品銷售量看增，包括魚油原料藥訂單、乳癌原料藥出貨量較去年增加，以及抗真菌發酵產線完成製程放大，推升 1 月營收創同期高。

中化生備受矚目的魚油原料藥 EPA，目前已掌握客戶今年訂單約 80 噸，拚全年上看百噸，因應客戶擴大下單、產能達滿載，投資超過 1 億元擴建新廠，今年上半年總產能將從目前的 45 噸擴增至 100 噸、下半年攀升至 300 噸。