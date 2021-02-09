5G手機晶片出貨帶動 聯發科1月營收353.33億元 創歷史次高

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日公布 1 月營收 353.33 億元，月增 8.95%，年增 78.29%；受惠 5G 手機晶片銷售暢旺，加上 4G 手機晶片市佔率攀升、遊戲機 ASIC 需求續旺，聯發科 1 月營收不畏淡季，再度改寫歷史次高。

聯發科預計，第一季由於出售奕力科技影響美元營收 2-3%，以美元兌新台幣 1 比 27.9 元計算，營收估達 964-1041 億元，季增 0-8%，年增 58-71%，毛利率估 42-45%。

聯發科看好，第一季市場需求優於季節性，行動運算平台、成長型產品業績皆會較去年同期大幅成長，尤其行動運算平台受惠 5G 手機放量，以及在 4G 手機與 Chromebook 市占率提升，業績估可較去年同期成長一倍以上，是第一季最主要的成長動能。

另外，聯發科成長型產品同樣不淡，包括 PMIC(電源管理晶片)、ASIC(成長型產品)，其中，PMIC 受惠近期各類終端消費產品需求強勁，出貨量維持高檔，加上價格紛紛調漲，遊戲機 ASIC 也續旺，挹注整體淡季營運。

展望全年，聯發科看好，今年營收仍將強勁成長，並持續拓展市場，提升市占率，毛利率估可維持在 43-44%，且隨著營收規模擴大、產品組合優化，營業利益、營益率將再度大幅成長。

外資認為，聯發科現今庫存水位健康，並無庫存調整疑慮，加上非手機晶片業務成長動能強勁，預估今年營收將衝破 4000 億元，挑戰賺四股本，同時上調目標價，其中，港系外資最高上看 1200 元。