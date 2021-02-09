疫情紓困振興帶動 國銀去年中小企業貸款大增 目標達成率逾300%

去 (2020) 年因為新冠肺炎疫情影響，政府在年初就紛紛推出紓困、振興貸款，帶動國銀中小企業放款大增，金管會今 (9) 日公布，截至去年底，國銀辦理中小企業放款餘額 7 兆 8124 億元，年增 9144.88 億元，較原定年度新增放款目標 3000 億元，目標達成率超過 300%，放款前五大國銀都是公股行庫。

截至 12 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 67.02%，占民營企業放款餘額比率為 69.08%，分別較上月底的比率增加 1.21 及 1.08 個百分點，皆創歷年最高水準；另外，中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.34%，較上月底減少 0.02 個百分點。

如果從個別銀行來看，中小企業放款的前五大銀行清一色都是公股銀行，主要是公股銀行大舉配合政策性紓困與振興貸款，其中以合庫銀 945 億元最多、一銀 902 億元次之，後續依據為台企銀 894 億元、土銀 693 億元、華銀 634 億元。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。