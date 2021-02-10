〈MSCI調整〉台股權重二降一持平 南電進台股成分股 佳格轉小型股

指數編纂公司明晟 (MSCI) 周三 (10 日) 公布季度權重調整，台股權重本次二降一持平，MSCI 全球標準型指數新增 23 檔個股，ABF 載板大廠南電納入台股指數成分股，佳格食品則轉至小型股指數，所有調整將於本月 26 日盤後生效。

MSCI 全球標準指数新增的 23 檔個股中包括金龍魚、農夫山泉、理想汽車 (LI-US) 與 Plug Power (PLUG-US) 等；MSCI 新興市场指数則加入美的集團、金龍魚與農夫山泉。

台股在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 13.37% 下調至 13.27%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 15.02% 下調至 14.91%，調降幅度皆為 0.11 個百分點，「MSCI 全球市場指數」權重為維持 1.83%，表現持平。

成分股調整方面，全球標準指數台灣指數成分股新增南電 (8046-TW)、剔除佳格 (1227-TW)；全球小型指數成分股則是剔除南電、新增佳格。

MSCI 每年在 2 月、5 月、8 月及 11 月執行指數定期審核與調整，最新調整結果將於本月 26 日收盤後生效。