家具業迎來消費熱潮 詩肯1月營收3億元創新高

受惠農曆年前家具汰舊換新潮帶動，台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收達 3.06 億元，月增 21.98%、年增 32.83%，不僅創單月歷史新高，也是單月營收首見衝破 3 億元里程碑，為金牛年開出好彩頭。

詩肯分析，年底至農曆春節前一向是國內消費旺季，尤其今年留在台灣過年的國人創高，進一步推升家具市場汰舊換新潮。

另一方面，去年下半年以來台灣房市交易熱絡，即便政府瞄準投機炒房，但詩肯觀察到剛性需求仍在，並不擔心房市受政策影響。

除了在台本業，詩肯轉投資新加坡 NOVA 自解封後，營運持續穩定成長，併購挹注營收效益浮現。

展望後市，2 月雖因春節因素工作天數較少，營收成長可能趨緩，但詩肯認為，3 月中下旬起房市旺季到來，市場觀望氛圍慢慢退去後，房市走強的機率偏高，對全年營運深具信心。

截至 1 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有 81、51 和 5 店，合計共 137 店，較去年 12 月減少 5 店，主要是因為部分門市租約到期，不過，詩肯開出首家量販型門市後，反應熱烈，已開出 8 店，今年規劃將再新開 2-4 家量販型門市，展店動能無虞。