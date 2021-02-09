馬國矽佳晶圓廠競標案鴻海失利 當地企業DNex得標

綜合外媒報導，鴻海 (2317-TW) 參與的馬來西亞晶圓代工廠矽佳晶圓廠 (Silterra Malaysia Sdn Bhd) 股權競標案結果出爐，最終由馬國當地廠商 Dagang Nexchange Bhd(DNeX) 得標。

目前 8 吋晶圓代工產能吃緊，半導體成為各國緊握的戰略物資，加上 DNeX 也喊話國有資產不能賣給外國人，在市況、政府以及當地輿論等種種因素下，最終由 DNeX 結合北京資金的競標團隊，取得第一議價權。

本次 DNeX 跟北京 CGP 投資有限公司合組的競標團隊，由 DNeX 出資 6 成，北京 CGP 占 4 成，仍由 DNeX 主導代表當地企業，後續將與馬來西亞政府旗下國庫控股有限公司 (Khazanah) 簽署最終協議，取得其持有的 SilTerra 全數股權。

而在現在市況熱絡下，SilTerra 過去產能利用率從過去 4 成來到滿載，但據悉，目前仍尚未轉虧為盈。

鴻海雖然並未對此發表相關聲明，但今 (9) 日晚間公告，增資新加坡子公司 Foxconn Singapore Pte Ltd. 8000 萬美元、約新台幣 22.4 億元，海外投資腳步不停歇。