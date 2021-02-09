〈台積電董事會〉核准發行總額度89億美元公司債 通過資本預算逾117億美元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開董事會，核准在總額度不超過 89 億美元內，在國內市場發債，並為海外子公司 TSMC Global 募集無擔保美金公司債提供保證；董事會也核准資本預算約 117.948 億美元。

台積電並核准於不高於新台幣 1200 億元 (約 44 億美元) 額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於 45 億美元額度內，為 100% 持股海外子公司 TSMC Global，募集無擔保美金公司債提供保證，以支應產能擴充及 / 或污染防治相關支出資金需求。

台積電董事會核准資本預算約 117 億 9480 萬美元 (約新台幣 3242 億 9327 萬元)，內容包括廠房興建及廠務設施工程，建置及升級先進製程與先進封裝產能，建置成熟及特殊製程產能，及 2021 年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電日前在法說上公布今年資本支出將達 250-280 億美元，相當於年增 45-62%，其中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程，10% 用於先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

