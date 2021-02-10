〈紐約匯市〉美元指數跌至2周低點 比特幣熱潮持續直逼50000美元大關

隨著民主黨採和解程序力求快速通過拜登 1.9 兆美元的紓困計畫雖使美元指數周一小幅回升，不過周二 (9 日) 仍跌至兩周低點，美債殖利率自低點回升，比特幣則在特斯拉宣布投資後持續維持漲勢，周二逼近至 50000 大關。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 週二報 90.46，跌至 2 周低點，主因於上周五低於市場預期的就業數據使美元由多轉空。

美元指數走勢 (圖: investing.com)

Monex Europe 資深外匯市場分析師 Simon Harvey 表示，市場預估實際刺激方案將高於預期，目前拜登政府正仍處於和解程序階段，意味著刺激措施不會即時公布，但刺激規模卻將更龐大。

隨著美國國會民主黨議員採取預算和解程序，致力於通過美國總統拜登的 1.9 兆美元紓困計畫有利美元走升，不過，市場部分分析師表示，巨額的財政支出與超寬鬆的聯準會貨幣政策，將使美元走升最終出現大範圍的阻力。

美國十年期國債殖利率周二上升至 1.16%，達到 2020 年 3 月高點，主因於市場仍持續預估美國經濟復甦速度將優於其他國家。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，持倉量指標顯示投資人正持續減少美元空頭部位，此時便認為美元即將轉空還為時過早。

美元走勢與空頭部位變化 (圖: Reuters)

此外，在特斯拉斥資 15 億美元投資比特幣消息傳出後，比特幣價格一飛衝天，週二飆升至歷史新高 47,697 美元，直逼 50,000 美元大關，自 2020 年 3 月以來，比特幣已上漲 1000% 以上，分析師認為，今年比特幣達到 10 萬美元的預期似乎不再遙不可及。

美元對日圓周二上漲 0.4％，至 104.62 日圓。此外，自 2020 年第四季以來，日圓與美債殖利率的 90 天滾動相關性已大大增加。

歐元兌美元上漲 0.05% ，至 1.2125 美元，自周五觸及的兩個月低點回升，英鎊兌美元匯率攀升至 1.3821 美元，是 2018 年 5 月以來的最高水平。

截至周三 (10 日) 台灣時間約 11:00 價格：