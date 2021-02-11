WSJ：拜登習近平除夕通話 聚焦貿易、氣候與人權

《華爾街日報》週四 (11 日) 報導，美國總統拜登上任後，首度與中國領導人習近平進行通話，主題聚焦於貿易、氣候變遷與人權議題。

一名白宮官員透露，拜登在與歐亞盟國，甚至俄羅斯總統會談過後，安排與中國領導人習近平通話，拜登將經濟和軍事問題列為優先會談的事項。

白宮官員稱，拜登祝賀習近平新年快樂，希望習近平致力於在促進美國人民和盟國利益時追求務實、注重結果的往來。

拜登和習近平提到美中可能合作領域，包括氣候變化和核武器擴散等議題，並且呼籲中國政府解決其科技竊取、貿易不公和侵犯人權有關的一系列問題，拜登還特別向習近平表達對香港、台灣議題的擔憂。

拜登政府目前正在審查川普政府採取的行動，包括超過 3500 億美元的中國輸入美國的商品關稅。

與此同時，白宮發言人周三表示，拜登政府正在與各盟國協商，審查包括對華政策在內的印太戰略。

拜登周三表示，國防部將成立新的工作小組以制定對中國的戰略，因應中國與日俱增的挑戰，以維護和平、捍衛美國於印太地區和全球的利益。

國防部新工作小組將研究軍事參與、技術、情報、盟友和合作夥伴角色與其他問題，以制定對中國的連貫政策。