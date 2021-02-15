瑞薩茨城工廠因地震停工檢查 恐加劇全球車用晶片荒

日本福島地區周六 (13 日) 晚發生 7.3 級地震後，晶片製造商瑞薩電子公司 (Renesas Electronics Corp.)(6723-JP) 宣布暫停其茨城工廠的運作，以對其潔淨室進行檢查，這一決定恐將讓全球車用晶片短缺的現象雪上加霜。

地震於周六晚間發生在東京以北 220 公里的東北地區，宮城縣和福島縣的震度都在 6 以上，東北地區關閉了 13 家總發電量為 686.7 萬千瓦的火力發電廠。根據經濟產業省的說法，北海道和日本西部的電力公司之間會進行電力交換，沒有大規模停電的風險。截至 14 日晚，地震中有 150 人受傷。

東北和關東地區有超過 83 萬戶家庭周六斷電，但到周日大部分地區已經恢復供電。

瑞薩發言人說，工廠目前供電正常，所有動力設備都在運轉，但作為預防措施，公司決定取消周日的生產，以對潔淨室進行詳細檢查。發言人說，大樓看起來不錯，但由於員工才剛剛開始檢查潔淨室，她拒絕對這座大樓的復產發表評論。

瑞薩電子正積極增加車用晶片產量，而茨城工廠隨即為車用晶片生產廠。

瑞薩的米澤工廠 (山形縣) 和高崎工廠 (群馬縣) 仍繼續營運，其建築物或設備沒有受到損壞。

瑞薩的暫停對當前晶片短缺的具體影響尚不清楚。瑞薩的熊本工廠在 2016 年地震發生後的幾天復工，隨即趕上了生產延遲。

除瑞薩之外，在福島地區設有工廠的主要企業，包括豐田汽車、日產汽車及日立均表明，沒有遭受重大損害。

瑞薩在周一開盤後上漲近 2%，在東京時間上午 9:01，報 1300 日圓。