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鐵礦砂行情好！BHP上半年獲利七年最高 中國基建熱潮帶旺前景

鉅亨網編譯余曉惠
鐵礦砂行情好！BHP上半年獲利七年最高 中國基建熱潮帶旺前景 (圖:AFP)
鐵礦砂行情好！BHP上半年獲利七年最高 中國基建熱潮帶旺前景 (圖:AFP)
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中國基礎建設熱潮帶動鐵礦砂價格去年飆漲，幫助澳洲礦業巨擘 BHP 集團上半年繳出七年來最高獲利，上半年股利也刷新紀錄，BHP 看好作為鋼鐵生產原料的鐵礦砂價格將居高不下，公司前景看俏。

BHP 集團公布，止於去年 12 月底的六個月獲利為 60.4 億美元，較前年同期增加 16%，但遜於市場分析師共識值 63.3 億美元，鐵礦砂業務為最大功臣。

上半年度股利攀抵每股 1.01 美元歷史新高，從去年度的 0.65 美元提升。

這家全球最大上市礦業公司看好今年中國需求保持強勁，加上全球其他地區原油和鋼鐵生產復甦，有利業務前景。

中國推動振興經濟措施，已使作為鋼鐵生產原料的鐵礦砂價格飆上多年高點，此外，疫苗問世使全球貿易展望好轉，都讓 BHP 看旺前景。

BHP 上個月預測全年鐵礦砂產量將創新高。本周接下來還有力拓 (Rio Tinto)、Fortescue 等澳洲礦商陸續公布財報，預料都將因為鐵礦砂火熱行情而交出好表現。

不過，BHP 執行長 Mike Henry 坦承煤礦事業受到中澳貿易戰衝擊，而且預料短期內難有解決之道。該公司正在評估出售或分拆煤礦事業。

BHP 也即將決定是否推進在加拿大造價 53 億至 57 億美元的 Jansen 鉀肥計畫，以及在西澳洲投資額 14 億至 19 億美元的 Scarborough 天然氣計畫。

投資銀行傑富瑞集團 (Jefferies) 預估兩項計畫都會批准，BHP 也可能考慮併購選項。

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