WTO新秘書長警告：疫苗國族主義將拖累全球經濟復甦

世界貿易組織 (WTO) 正式任命曾任奈及利亞財長的伊衛拉 (NgoziOkonjo-Iweala) 為新任秘書長，為 WTO 史上第一位女性領導人，在疫情依舊肆虐之際，伊衛拉警告各國不要落入疫苗國族主義 (vaccine nationalism)，否則無論窮國還是富裕國家，都會落入經濟成長受抑制的窘境。

伊衛拉周一在華府受訪時矢言，她上任後第一要務是對抗疫情，呼籲各成員國加速解除出口限制，以免阻礙藥品和醫療物資的貿易流通。

她說：「WTO 可以為遏制疫情做出更多貢獻。疫苗國族主義毫無益處，因為變種病毒已經出現。如果其他國家無法免疫，自己也會深受其害。」

伊衛拉周一正式獲得任命，3 月 1 日展開四年任期，2025 年 8 月 31 日屆期後可尋求連任。66 歲的她先前曾任世界銀行 (World Bank) 官員和奈及利亞財長。

伊衛拉援引研究表示，假如窮國無法趕快替民眾接種疫苗，全球經濟產值潛在損失上看 9 兆美元，富國將承擔一半經損，「因此無論從健康還是經濟角度來看，此刻奉行國族主義 (民族主義)，將讓國際社會付出極高的代價。」

她並向拜登政府協助世界衛生組織 (WHO) 確保疫苗廣泛接種所做的努力表達支持，並透露 WTO 和美國貿易代表處 (USTR) 進行「很棒」的對話，雙方看法一致，都想讓 WTO 恢復重拾初衷。