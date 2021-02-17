IHS Markit最新預測：晶片荒使Q1約100萬輛車難產 衝擊延續到Q3

IHS Markit 周二 (16 日) 提高晶片短缺對汽車產量的衝擊預測，預料第 1 季全球將有將近 100 萬輛輕型車的產量受影響，高於先前所估的 67.2 萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。

IHS 更新 2 月初有關汽車業晶片短缺衝擊的研究報告，預估短缺情況將在 3 月底達到高峰，但供應鏈吃緊的情況仍會延續到第 3 季。4 月開始供給回升，但要到第 4 季才能滿足需求。

IHS 說，微控制器 (MCU) 從下單到交貨通常要 12 到 16 周，生產問題讓交貨時間增加約一倍，達到至少 26 周。

IHS 認為晶片短缺對汽車業來說只有季節性的影響，第 1 季產量雖然大幅流失，之後會改善。但隨著各工廠高需求計畫逐漸落地，要在年底前完全補足流失的生產極具挑戰性。

IHS 在 2 月 3 日的報告中表示，在晶片吃緊之下，中國將受到最大影響，第 1 季將近 25 萬輛汽車生產受阻，歐洲以超過 13 萬輛次之，北美也有逾 10 萬輛車生產受干擾；晶片荒預料延續到第 3 季，屆時產能將重新配置，消費電子產品需求也會稍微降溫。

追蹤汽車業生產計畫的 AutoForecast Solutions 本月初預測，今年晶片荒將導致 96.4 萬輛汽車生產受影響。

美國總統拜登 2 月 12 日承諾積極解決晶片缺貨問題，預計未來幾周簽署行政命令，針對半導體在內等關鍵物資的供應鏈進行審查。