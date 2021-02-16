【袁志峰專欄】外圍股市強，助恒指破頂

今天推介 - 中手游 (302), 上日收市 $3.59

1) 股市前景

港股春節假休市期間，外圍股市做好，估計恒指升勢可持續，並創 2018 年中以來新高。建議買入落後的大型科技股包括阿里 (9988) 及小米 (1810)。國際期油價格今年以來漲逾 25%，創一年新高，石油股表現相對落後，短線交易可關注中海油 (883) 及中石化 (386)。

今天推介是中手游 (302) — 領先的 IP 遊戲營運商及發行商，2019 年度收入和經調整盈利分別為 30.4 億元 (人民幣 · 下同) 和 6.11 億元，按年增長 90% 和 82%。2020 年上半年，收入和經調整盈利分別按年升 12% 和 28% 至 17.1 億元和 3.4 億元。估計全年盈利 7.5 億元，按年增長 23%。公司於去年 11 月以每股 3.02 港元配售 1.80 億股集資約 5.4 億港元，預期可加快業務發展。現價對應 2020 年度市盈率約 10.0 倍，相對同類型遊戲股而言，估值偏低，維持買入建議，上調目標價至 4.0 元，止損價 3.4 元。

2) 上日中港股市況總結

上周四恒指小幅低開，初段跌幅擴大，最多曾跌 210 點，隨後輾轉上掦，以接近全日高位收市，收報 30173 點，升 134 點或 0.5%，半日市成交額約 920 億元。港股通南向交易暫停。全周計，恒指升 3.0%。

藍籌股 32 升 16 跌 4 持平。美團 (3690) 漲逾 3%，是升幅最大藍籌。其次是長實集團 (1113)、小米 (1810)、萬洲國際 (288) 及工商銀行 (1398) 皆升逾 2%。蒙牛乳業 (2319) 及華潤置地 (1109) 跌逾 1%，是表現最差藍籌。

恒生科技指數升 1.8% 創新高，成份股 22 升 8 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及小米 (1810) 上升，騰訊 (700) 及阿里 (9988) 跌少於 1%。平安好醫生 (1833) 急漲 21%，是升幅最大成份股。其次是微盟集團 (2013)、華虹半導體 (1347) 及眾安在線 (6060) 分别升逾 10%、7% 及 6%。中芯國際 (981) 升 4%。ASM 太平洋 (522) 跌 1%，是表現最差成份股。全周計，恒生科技指數升 6.3%。

板塊方面，電訊、電訊設備、餐飲及食品股跑赢大市。九毛九 (9922) 升 9%。康師傅 (322) 及中國旺旺 (151) 升 2%。中國電訊 (728)、中國鐵塔 (788) 及中國通信服務 (552) 升 2%。

2 月 11 日至 17 日 ： 國內股市假期



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