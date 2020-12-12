鐵礦砂供需失衡期貨狂漲 商品分析師：供不應求可能持續一段時間

鋼鐵需求激增、鐵礦砂產量下滑等因素造成短期供給緊縮，鐵礦砂期貨近期大漲，大宗商品分析師預估未來中國鋼鐵需求依舊強勁、但原料供應萎縮短期難解除，鐵礦砂供需狀態失衡的狀況可能會持續一段時間。

鐵礦砂供不應求影響發酵，中國大連商品交易所週五 (11 日) 的鐵礦砂期貨價格飆漲近 10%，首次突破每噸人民幣 1000 元 (約 152.95 美元)，創下歷史新紀錄。

據路透社 (Reuters) 報導，鐵礦砂經歷週五暴漲後，一群中國鋼鐵商同日呼籲中國市場監管機構和證券監管機構應調查近期鐵礦砂價格暴漲，聲稱鐵礦砂走勢已經「偏離基本面」。

不過，CRU 高級分析師 Erik Hedborg 週五 (11 日) 接受 CNBC 訪問時表示，目前中國強勁的經濟復甦與基礎設施的推行導致鋼鐵需求激增，使原先庫存水位已經很低的鐵礦砂供需狀況更趨緊繃。

此外，全球第二大鐵礦砂生產商巴西淡水河谷 (VALE-US) 近期調降 2020 全年鐵礦砂生產量，並進一步下調明年的財測展望， 11 月自巴西運往世界其他地區的貨物已經降至 6 個月低點，供需失衡隱憂加劇。

Hedborg 警告說：「目前澳洲西部沿海有颱風步步進逼，澳洲西部是鐵礦砂主要出口區域，而占全球一半供給的澳洲兩大港口已經關閉。」

據世界鋼鐵協會 (World Steel Association) 統計，澳洲 2019 年佔全球海運鐵礦砂總供應量約 58%，其中大部分出口到中國，巴西則佔 23%。

Hedborg 表示，除了巴西鐵礦砂礦場重啟出現問題外，近年來淡水河谷還持續減產，巴西的鐵礦砂產量將低於市場預期並持續至 2021 年。

儘管澳洲颱風造成供應短缺現象很可能僅影響短期內的供給，但 Hedborg 強調，以往澳洲第一季的鐵礦砂出口時常受到颱風等天氣因素所干擾，即將到來的颱風象徵澳洲已進入颱風季。

Hedborg 預估，中國強勁的鋼鐵需求很可能持續，鐵礦砂庫存持續低迷會引起中國鋼鐵商的擔憂，鐵礦砂供應萎縮現象也將持續一段時間。