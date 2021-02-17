〈能源盤後〉全美嚴寒 天然氣價格飆升 原油收逾一年高點

週二 (16 日) 交易，天然氣期貨價格引領能源價格全面上漲，係因美國大範圍地區均在零度以下的氣溫中掙扎，而且許多州分區限電。

Sevens Report Research 的共同編輯 Tyler Richey 表示，「全美許多地區因天氣而驅動需求上升，部分地區的供應量也成為問題，因為儲存設施事實上凍結了，導致無法實體交付給多位客戶，包括公用事業公司，導致一些地區出現發電問題。」

3 月交割的天然氣期貨價格大漲 22 美分或近 7.5%，收每百萬 Btu 3.129 美元，登上自去年 11 月初以來最近月契約最高收盤價。

由於冬季風暴襲擊美國墨西哥沿岸，帶來極寒冷的天氣，天然氣價格漲勢來自 Southwest Power Pool 公司（一個覆蓋 14 個州的公用事業組織）下令各公用事業公司開始限電以對應儲備能源耗盡的狀況。

極端的冬季溫度也迫使德州風力發電機無法運作，導致電價飆升。據《華爾街日報》報導，德州電力可靠委員會估計，週一約莫 200 萬人處於停電狀態，在德州州長 Greg Abbott 請求下，拜登總統宣布德州進入緊急狀態，為該州取得緊急援助鋪路。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「由於許多天然氣井被冰凍住了，幾乎沒有天然氣進入管道，所有僅存的天然氣都被優先用於取暖，而非用來發電，這讓德州缺電情形更嚴重。」

「對天然氣生產商來說，理論上是發了筆橫財，但實際上是錯失一個機會，即使價格飛漲到令人難以想像的水準，但事實上也沒有什麼天然氣用這種價格交易。」

德州罕見的暴風雨也令人擔憂起石油和石油產品供應中斷，因報導稱部分煉油廠由於氣溫太低而關閉。

週一 WTI 原油交易因週一總統日放假而休市。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 58 美分或近 1%，收每桶 60.05 美元，為去年 1 月以來首次收逾每桶 60 美元水準。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5 美分或近 0.1%，收每桶 60.35 美元，約莫在 13 個月高點。

Richey 指出，沙烏地阿拉伯和伊朗支持的胡塞叛軍的緊張局勢持續讓上週稍晚的油價上升，但週二石油上漲似乎更因為美國當前的低溫所致，因為低溫導致停產，煉油廠運行率下降，甚至休士頓船舶航道也關閉了。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲近 4.8%，收每加侖 1.7729 美元，為最前月契約自 2019 年 8 月以來最高收盤價。

3 月交割的熱燃油期貨價格上升 2.4%，收每加侖 1.8144 美元。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 指出，極低的氣溫不只衝擊電力供應，也讓每日超過 100 萬桶的原油生產工作陷入停滯，還有輸送管道與其他運輸方式也遭到阻礙，每日產能 300 萬桶以上的德州海灣沿岸煉油廠也受到衝擊。

但儘管如此，他認為 WTI 原油每桶 60 美元的價格中期上不會持續下去，因為這樣的價格可能會讓美國石油生產比預期恢復更多，而推遲消耗供應過剩的速度。

Swissquote 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 也預警，「因為德州能源需求提高與每日供應量減少 100 萬桶，這些都是短暫現象，高於 60 美元的價位對大型生產商來說有吸引力，所以很快會引發下行修正，將價格推至每桶 55 美元，但這不會損害原油中期積極樂觀的趨勢。」

與此同時，由於本週一休市，EIA 的美國石油供應報告將推遲一日至本週四公布。