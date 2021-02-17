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〈美股盤後〉台積電ADR創新高 殖利率升高隱憂 標普、那指自紀錄高點回落 

鉅亨網編譯余曉惠
〈美股盤後〉台積電ADR創新高 殖利率升高隱憂 標普、那指自紀錄高點回落  (圖:AFP)
〈美股盤後〉台積電ADR創新高 殖利率升高隱憂 標普、那指自紀錄高點回落  (圖:AFP)
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美國長天期公債殖利率快速升高，債市拋售潮逐漸引發投資人疑慮，道瓊指數周二 (16 日) 雖然勉力站上收盤新高，但漲幅收斂，標普 500、那斯達克開高走低，雙雙從歷史高點回落。科技股下挫，蘋果跌 1.6%；台積電 ADR 漲 1.44% 至 140.05 美元，締造歷史新高。

疫苗大規模施打點燃經濟復甦的希望、寬鬆資金行情延續，都助長美股近期漲勢。美股三大指數上周在台股封關期間改寫歷史紀錄，周一逢國定假日休市，周二開盤繼續走高，但隨著美債殖利率快速上揚，美股盤中陷入震盪。

10 年期美債殖利率周二盤中觸及 1.309%，是逾一年來首次突破 1.3%。利率上揚會導致股市失去魅力，也威脅到受益於低利率的科技股等類股漲勢。金融股則因利率上升的預期而上漲。

能源股勁揚，美國能源重鎮德州遭遇冬季風暴侵襲，電力系統癱瘓，數百萬戶輪流限電，能源生產陷入混亂，美國石油產量大減，每日短少 200 萬桶，西德州中質原油 (WTI) 保持在每桶 60 美元以上，是一年多來首見。

美股回落之際，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權波動率指數 (VIX) 周二回升到 20 以上，尾盤上漲 7.5% 至 21.46。VIX 上周降到 20 以下，是疫情爆發以來首見。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.09 億例，死亡數突破 241 萬例。美國累計確診超過 2773 萬例，逾 48.7 萬人病故。

儘管冬季風暴影響疫苗運送，但拜登政府樂觀預期可完成上任百日內替 1 億人接種疫苗的目標。白宮周二宣布，本周運送到全美各地的疫苗將從每周 1100 萬劑提高到 1350 萬劑，比拜登上任時的水準提高 57%。

周二 (16 日) 美股四大指數表現：

  • 道瓊工業指數上漲 64.24 點，或 0.20%，收 31,522.75 點。
  • 標普 500 指數下跌 2.24 點，或 0.06%，收 3,932.59 點。
  • 那斯達克綜合指數下跌 47.97 點，或 0.34%，收 14,047.50 點。
  • 費城半導體指數上漲 19.05 點，或 0.59%，收 3,238.92 點。
標普類股表現，科技股、公用事業、房地產類股下跌；能源、金融類股上漲。(圖:Finviz)
標普類股表現，科技股、公用事業、房地產類股下跌；能源、金融類股上漲。(圖: Finviz)

科技五大天王漲跌各異。蘋果 (AAPL-US) 挫跌 1.61%；臉書 (FB-US) 漲 1.28%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.75%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.27%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.53%。

道瓊成分股漲跌互見。Salesforce(CRM-US) 大漲 3.42%；波音 (BA-US) 勁揚 2.94%；摩根大通 (JPM-US) 漲 2.41%；開拓重工 (CAT-US) 漲 2.22%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.05%；高盛 (GS-US) 漲 1.84%。Walgreens(WBA-US) 挫跌 2.46%；Amgen(AMGN-US) 跌 1.84%。

費半成分股漲多跌少。輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 漲 2.85%；思佳訊 (SWKS-US) 漲 2.45%；Microchip(MCHP-US) 漲 1.69%；應材 (AMAT-US) 漲 1.41%；Cree(CREE-US) 跌 3.45%；超微 (AMD-US) 跌 2.46%；賽靈思 (XLNX-US) 跌 2.17%。

台股 ADR 僅台積電收高 。台積電 ADR(TSM-US) 勁揚 1.44%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.58%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.83%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.36%。

焦點個股

蘋果 (AAPL-US) 挫跌 1.6%。金融時報 (FT) 日前報導，蘋果最近幾個月曾接洽日產汽車合作生產 Apple Car，但日產對代工生產「蘋果品牌」的汽車無法達成共識，談判已停擺。

盤後時段，申報文件揭露波克夏公司 (BRKA-US) 上季持股變動，內容顯示這家由「股神」巴菲特職掌的公司將蘋果持股減少 6% 至 8.87 億股、富國銀行部位大砍 59%，同時增持製藥、電信和石油類股。

特斯拉 (TSLA-US) 重挫，收盤跌破 800 美元整數關卡。放空次貸泡沫成名、「大賣空」主角原型貝瑞 (Michael Burry) 再度唱衰特斯拉，認為特斯拉熱潮和網路和房地產泡沫極為相似；就算沒有重大缺失，特斯拉股價也可能暴跌 90%。

網路廣告業務回春，推特 (TWTR-US) 收盤創新高，漲 2.81% 至 73.96 美元

比特幣衝破 5 萬美元整數關卡，帶動區塊鏈類股走高，Riot Blockchain 漲逾 20%，Marathon Patent Group 漲逾 13%，Silvergate Capital、Bit Digital 也上漲。

散戶追捧股表現分歧，GameStop(GME-US) 下跌 5.52%，Koss(KOSS-US) 跌近 2%，AMC(AMC-US) 上漲 1.07%。

華爾街分析

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 說，股市估值雖然高，但市場價格並未浮現泡沫，他不認為聯準會 (Fed) 很快就會縮減購債。布拉德在 2022 年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權。

10 年期美債殖利率周二躍升 9 個基點觸及 1.309%，是逾一年來首次突破 1.3%；該利率是抵押貸款、學貸、信用卡等貸款的指標。

30 年期美債殖利率也一度達到 2.095%，為一年來最高。長債殖利率如今已超越去年 3 月疫情最恐慌時期的高峰值。

Per Stirling Capital Management 主管 Robert Phipps 說，標普 500 指數從高點回落，反映投資人對債券殖利率上升的擔憂，他指出，股市可以容忍利率逐漸上揚，但如果突然竄高，就會引發騷動，「就算利率水準仍低，股市對於任何改變還是非常敏感。」
 

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