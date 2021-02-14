特斯拉要推「中國原創款」新車 只賣人民幣16萬元

中國媒體報導，特斯拉中國總裁朱曉彤近日受訪證實，該公司正在研發一款面向大眾市場、更便宜的特斯拉，預計售價為 16 萬元人民幣 (約台幣 70.76 萬元、2.5 萬美元)，將取代 Model 3，成為特斯拉入門車。

根據科技媒體《IT 之家》報導，新款為掀背車，並針對中國市場進行本土化設計，但會在全球販售。

特斯拉去年 1 月宣布在中國設立研發中心，報導指稱，新工廠將在今年年中投入使用，其擁有 20 多個專業實驗室，而新車款包括設計、開發與製造，都將在新工廠進行。

朱曉彤受訪時表示，未來我們希望在中國設計、研發、生產出一款原創車型，在這裡生產，銷往全世界。這個研發中心就是目標的起點。

事實上，之前特斯拉 CEO 馬斯克就曾說過，「這將是一件超級酷的事情，所以我們要去做，那就是嘗試在中國設計一款原創汽車，供全球消費。我認為這非常令人興奮。」

報道還稱，新款特斯拉車型已於 2020 年 9 月獲批，產品驗證最快在 2021 年 3 月完成，2022 年首批交付。市場傳聞，特斯拉將在 2021 年 11 月的廣州車展上展示這款車，取代 Model 3，成為特斯拉入門車。