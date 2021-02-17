〈紐約匯市〉Fed官員對經濟前景樂觀 美元一度跌至3周低點

紐約聯準銀行周二 (16 日) 公布強勁製造業數據一掃上周疲軟經濟展望，且聯準會官員表示目前經濟狀況佳，激勵市場風險偏好，美元指數盤一度跌至 90.118 三周以來低點，英鎊則受惠於疫苗接種利多稍早曾觸及 2018 年 4 月高點。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周二報 90.57，下跌 0.03%，稍早一度跌至 90.118 三周以來低點。

美元指數 (DXY) 當日走勢圖 (圖: 鉅亨網)

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二接受 CNBC 採訪時表示，美國的金融狀況「整體還算良好」，今年通膨率可能會上升，將會是央行需面對的問題。

紐約聯準銀行周二公布紐約州製造業報告顯示，製造業出現超乎預期的復甦勢態，且經濟展望較上周公布的失業救濟金、消費者信心指數相比更為樂觀。

西聯匯款企業解決方案部 (Western Union Business Solutions) 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「美元的跌勢正在趨緩，主因於布拉德的對經濟展望的樂觀態度，以及超乎預期的製造業報告淡化上週疲軟經濟數據。」

ING 在外匯報告中表示，聯準會在平衡通膨目標下將持續提供大量美元，隨著全球疫苗接種範圍逐步擴大，預估第二季美元將進一步貶值。

歐元兌美元周二上漲 0.05% 至 1.2109 美元。

英國疫苗接種計畫順利進行，目前已 1500 萬人接種，激勵英鎊兌美元稍早一度漲至 1.3951 美元，是 2018 年 4 月以來的最高水平，已自 2 月初低點上漲近 3%。

美元兌日圓也強勢上揚，ING 外匯策略師 Francesco Pesole 表示，日圓一直是 2021 年表現最差的貨幣，美國國債殖利率持續上揚是重要因素。隨著全球經濟復甦步伐加速降低避險需求，日圓多頭部位正進一步縮減。

風險偏好貨幣澳幣周二一度觸及近一個月高點 0.7805 美元，紐幣也觸及五周高點 0.7269 美元。

此外，比特幣在特斯拉加持後周二首度突破 50,000 美元大關，達到 50,602 美元的歷史新高，截至截稿前暫報 48,597 美元，今年迄今為止該虛擬貨幣已上漲約 70%。

截至周三 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：