地震影響零件供應 日本豐田半數產線暫時停工

根據《日本經濟新聞報導》，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 因受到日前規模 7.3 強震影響，日本國內 9 座工廠的 14 條產線 17 日起陸續停工，時間最長四天，原因與地震導致部分廠商零件供應停滯有關。高級車品牌 Lexus 的生產亦受影響，目前減產數量不明。

這回實施停工的 9 座工廠共 14 條產線，將從 17 日至 19 日之間陸續停工，而結束日期則都同為 20 日，停工期間 2 至 4 天不等。

根據豐田，供應發生停滯的汽車零件，並不是車用半導體。

豐田汽車在日本國內共有 15 座工廠、28 條產線，這回停工影響 9 座工廠共 14 條產線，有一半的產線受到影響。若以 2019 年的實際生產數量推算，14 條產線每停產一天，汽車產量大約會減少 5 千至 6 千輛。

在台灣熱銷的進口 SUV「RAV4」，其產線也在停工之列。商用車「Hino」的生產亦受到影響。

日本其他的汽車製造廠方面，日產 (Nissan)(7201-JP) 表示該公司在日本東北的引擎工廠沒有發生損害，日本全國的工廠擬於 17 日當天持續生產。

本田 (Honda)(7267-JP) 表示 17 日之後的國內生產將依照原定計畫進行。速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 也表示，該公司並未因為地震做出生產調整。

馬自達 (Mazda)(7261-JP) 表示無計畫調整自家生產。鈴木 (Suzuki)(7269-JP)、三菱 (Mitsubishi)(7211-JP) 17 日後預定持續生產。

日本在 2011 年的 311 大地震期間，曾因車用半導體大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 的工廠受損，導致日本各家汽車製造廠的海內外工廠停工。當時豐田國內所有全部工廠就停工一個月左右。不過這回瑞薩從 16 日起就展開階段性復工。