〈台股盤中〉台積電領漲開紅盤直取「萬六」成交量預估衝破4000億

台股金牛年開紅盤多頭氣盛，受美股春節期間大漲激勵，台股今 (17) 日開紅盤價量齊揚，開盤指數大漲近 400 點，直接攻上 16000 點關卡，半小時內成交量更突破 1300 億元，權值股王台積電早盤大漲逾 5%，股價高點來到 667 元，逼近歷史新高價位，今日預估成交量已衝破 4000 億元。

國際股市在春節期間普遍大漲，其中台積電在美掛牌春節期間更大漲近 10%，在多頭領軍下今天買盤追價意願大幅提升，盤中漲幅一度逼近 500 點，指數高點來到 16305 點。

台股金牛年開紅盤，市場追價意願熱絡，讓電金傳三大族群雨露均霑，包括半導體、造紙、電子、生技、金融族群股價一片紅通通。

台積電盤中漲幅超過 5%、股價大漲 33 元，拉抬盤中股價高點攻上 667 元，距離歷史高點 670 元僅半步之遙，權值股王大漲也激勵半導體族群股價翻揚，包括日月光控股、天鈺、聯詠盤中股價直奔漲停關門；松翰、京鼎、世芯 - KY 與台勝科也有 9% 以上漲幅。

造紙族群中指標個股的永豐餘、榮成盤中大漲逾 5%，寶隆、正隆、華紙、士紙、台紙等股價同步翻紅。

金融族群中的國票金、富邦金、國泰金與永豐金、玉山金、中信金盤中股價平均漲幅約 2%~3% 之間。

整體而言，台股開紅盤大漲主要受國際股市激勵，加上市場資金行情拉抬，帶動電金傳等主要族群全面翻揚，但仍有部分個股面臨漲多拉回壓力，慎防追高風險。

