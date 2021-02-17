日月光投控開盤直奔漲停 衝上116元創新高

台股今 (17) 日金牛年開紅盤百花齊放，封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 受惠封裝產能供不應求，銷售單價也上漲，早盤股價即以漲停開出，上漲 9.95%、10.5 元，達 116 元，為台股第 11 大權值股。

日月光投控首季營運不淡，封測事業體中的封裝產能稼動率維持滿載，達 8 成以上，尤其打線封裝持續供不應求，價格友善，其餘如 Flip Chip(覆晶封裝)、Fan out (扇出形封裝) 等需求與價格也不錯，測試稼動率則約在 8 成以下。

日月光投控 1 月營收，儘管 EMS 事業進入淡季，但封測事業續旺，帶動整體集團 1 月營收創下歷年同期新高，達 408.48 億元，月減 18.79%，年增 30.35%。

展望全年，日月光投控認為，依目前客戶需求，今年營收可逐季成長，且價格走勢持穩，有助毛利率，尤其打線封裝產能先前預計緊俏至上半年，現在看起來產能將缺一整年。

此外，日月光投控看好，EMS 事業今年成長動能更優於封測事業，在兩大事業帶動下，今年集團營益率再提高 1.5-2 個百分點，外資預估，日月光投控今年營收將達 5400 億元，每股純益達 7.7 元。