電子零組件製造業徵才創10年同期新高 日月光月薪上看100K

去年遠距工作、教學商機崛起，全球加速建置 5G、物聯網設備，台灣電子零組件製造業出口暢旺，帶動人力需求，據勞動部統計，12 月徵才數達 8833 人，年增 2 成，創 10 年同月新高。多家重量級大廠積極爭搶人才，日月光製程工程師月薪上看 100K，矽品最高也達 61K。

據勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，去年 12 月各公立就業服務機構新登記求職人數總計 56492 人，較上月增加 2%，新登記求才人數為 86614 人，月減 11.12%，平均每位求職者有 1.53 個工作機會 (即求供倍數為 1.53 倍)。

受疫情持續影響，民眾逐漸改變消費習慣，催生遠距工作商機，致使 5G、物聯網需求強勁，加上美中貿易衝突，台灣受惠轉單效應訂單滿載，此外，各國大廠紛紛投入電動車研發，帶動電子零組件需求大增，前景看好。

據發展署統計，「電子零組件製造業」12 月徵才 8833 人，創 10 年同月新高，較前一年同期成長 20.83%。

隨著電動車、5G 題材持續發燒，多數半導體業者接單旺到不行，科學園區需才孔急，發展署指出，包括國巨 (2327-TW)、群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光及矽品等公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以製程技術員及設備維護 (助理) 工程師為主。

其中，矽品設備維護工程師薪資上看 61 K，且每年提撥 10% 可分配盈餘予員工同享；日月光半導體製造的製程工程師，薪資最高則可達 100K。