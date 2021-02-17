〈焦點股〉國際油價大漲 塑化廠首季不看淡 台塑強漲逾7%

美國遭受冬季風暴襲擊，WTI 及 Brent 原油期貨價走高，台股今 (17) 日開紅盤大漲逾 500 點，其中，塑化族群挾油價上漲利多，獲資金點火，龍頭股台塑 (1301-TW) 領漲，盤中勁揚逾 7%，買氣相當熱絡，整體上市塑膠類股指數大漲逾 4%，台塑四寶首季營運不看淡。

台股過年休市期間，國際油價表現強勢，由於寒流席捲美國德州，威脅石油供應，西德州中級原油 (WTI) 漲破每桶 60 美元，創逾 1 年以來新高；布蘭特原油 (Brent) 周一上漲 1.3% 至每桶 63.26 美元，累計今年以來已大漲逾 20%。

台塑集團在鼠年封關前夕公布 1 月營收，共計 1175.49 億元，月增 2.35%，年增 5.3%，其中，台塑、南亞 (1303-TW) 年增幅高達 3 成以上，台化 (1326-TW) 也攀上 18 個月新高，營運淡季不淡。美系外資日前也發布報告，維持台塑加碼評等，目標價由 100 元調升至 106 元，台化更一口氣由減碼升至加碼，目標價由 65 元提高到 93 元。

國際油價上漲，將有利台灣塑化廠報價調升，台塑四寶今天開紅盤買氣強強滾，台塑盤中飆漲逾 7%，最高來到 96.9 元，蓄勢挑戰百元關卡，南亞及台化也有 2-4% 的漲幅，下游塑化股如華夏、台聚、亞聚、聯成等，漲勢均相當強勁。

台塑與台化日前皆表示，在中國鼓勵就地過年帶動下，下游加工廠春節期間停工降低、開工日也提早，因此上修第一季營收，由先前預估的衰退、上調至優於去年第四季。而台塑化受惠油品需求逐步回升，加上石化產品價量齊揚，首季獲利不看淡。