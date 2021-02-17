台股開紅盤漲559點創高 外資狂敲近300億元 三大法人買超372.92億元
台股金牛年開紅盤噴漲逾 500 點，直接飛越萬六，最高衝上 16406 點，台積電、聯電今 (17) 日展開補漲走勢，半導體護國群山發威，日月光投控、聯詠、環球晶等全數亮燈漲停，終場加權指數上漲 559 點，收在 16362 點，創歷史新高，外資今日回補 296 億元，三大法人聯手買超 372.92 億元。
過年期間，國際股市表現亮麗，台股牛年開紅盤，成交值爆出逾 4100 億元，觀察籌碼面，外資今天大舉買超 296.29 億元；投信買超 5.59 億元；自營商也買 70.44 億元。三大法人合計買超 372.92 億元。
台積電 ADR 創新高，於台股過年休市期間累計上漲逾 9%，今日發動補漲行情，盤中強漲逾半根停板，一度來到 668 元，終場漲 4.9%，收 663 元，並未超越 1 月 21 日所創的高點，但單日市值大增 8038 億元，重返 17 兆元之上。
聯電 ADR 同步創高，在台股封關期間漲幅高達 13%，今日現貨大漲逾 8%，盤中最高來到 58 元，終場收 57.6 元；聯發科早盤吸引買盤進駐，強勢衝破千元大關，一度達 1010 元，躍居八千金，但盤中漲勢收斂，收 980 元，仍締新猶。
半導體族群買氣強強滾，封測龍頭日月光投控受惠封裝產能供不應求，銷售單價也上漲，早盤股價即以漲停開出，達 116 元；環球晶取得世創 56.92% 股權，達最低收購門檻，同時宣布延長公開收購期間至 3 月 1 日止，今日股價亮燈漲停，達 697 元。
日本東北強震波及村田製作所、信越、瑞薩等大廠營運，市場看好 MLCC 台廠可望獲轉單，帶動相關個股走強，國巨開盤即重返 600 元大關，盤中漲勢放大，漲近 6%，收全日最高 623 元；華新科吸引大量買盤進駐，股價直奔漲停 259.5 元，成交量爆出 2.8 萬張；凱美、華容、聚鼎也都衝上漲停，被動元件族群匯集人氣。
美國遭受冬季風暴襲擊，帶動 WTI 及 Brent 原油期貨價走高，塑化族群獲資金點火，龍頭股台塑領漲，終場勁揚逾 7%，收 96.2 元，南亞及台化也有 2-4% 的漲幅，整體上市塑膠類股指數終場大漲 4.5%。貨櫃三雄也獲買盤青睞，陽明股價直奔漲停，收 23.65 元；長榮盤中漲勢逐漸放大，漲近 9%，收 36.7 元。