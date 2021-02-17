英國1月消費者物價指數上升0.7% 高於市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (17 日) 公布的數據顯示，英國 1 月份消費者物價指數 (CPI) 上升 0.7%，高於市場預期，主因來自於食品、運輸和家庭用品的價格上漲。

數據顯示，儘管疫情持續肆虐，英國持續實行封限制，但是英國 1 月份 CPI 仍年增 0.7%，高於 12 月份的 0.6%，並高於市場預期的 0.5%。不過，與上月相比則下跌 0.2%，好於市場預期的下跌 0.4%。

在 1 月份，扣除能源、食品和煙酒的核心 CPI 較去年同期上升 1.4%，略高於市場預期的上升 1.3%。與上月相比則下跌 0.5%，好於市場預期的下跌 0.7%。

英國國家統計局分析師 Jonathan Athow 表示，隨著食品價格上漲，1 月份通貨膨脹率小幅上升。家庭用品也因較少的折扣推高了價格。不過服飾和鞋類價格則是在 1 月出現降幅。

Redburn 首席經濟學家 Melissa Davies 認為，大宗商品價格上漲和供應鏈壓力將給通貨膨脹帶來很大但暫時性的上行壓力。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Samuel Tombs 則認為，1 月份的漲幅也預示著全年的漲幅。「展望未來，隨著近期油價的上漲，CPI 可能會在 2 月和 3 月呈現小幅上升。隨後可能會在 4 月份跳升至約年增 1.8%，主要是由於去年春天油價暴跌以及電力和天然氣價格的稅率上限提高 9% 所帶來的基期上的影響。」Tombs 說道。

英國首相強生 (Boris Johnson) 於 1 月 5 日宣布英國進行第三次全國封鎖，酒吧、餐館和大多數學校都關閉，僅有部分必要商店開放。