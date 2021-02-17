印度再批准近17億美元獎勵計劃 續強化電信設備生產本土化

印度政府周三 (17 日) 批准近 1220 億盧比 (約 16.8 億美元) 的獎勵計畫，盼持續促進電信與網路設備的本土製造與出口作業。

周三批准的最新計畫，未來 5 年內將為實現本土生產設備銷售增長 4%-7% 的國內外製造商，提供現金激勵措施。

印度電子與資訊科技部長 Ravi Shankar Prasad 周三講述生產激勵計劃迄今取得的成功，透露一家大型行動通訊供應商未來 5 年內將在印度生產價值 400 億美元的通訊設備，並出口至美國、歐洲等多個市場。

Prasad 表示，目前為止，這家大型公司已在當地僱用 2 萬名員工，明年的直接僱用人數將達到 10 萬名、間接僱用人數可達 30 萬名，但他並未透露公司名稱。

為了吸引海內外科技企業進駐投資，以強化國內電子製造業發展，莫迪政府去年祭出多項產業投資獎勵計畫，其中包含一項規模 66.5 億美元的獎勵計劃，希望將印度打造為全球智慧手機生產中心。

據《路透社》此前報導，蘋果 (AAPL-US) 的三大代工廠富士康、緯創 (3231-TW) 和和碩 (4938-TW) 計劃未來 5 年內在印度投資近 9 億美元，以取得印度政府的生產獎勵。