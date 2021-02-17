全球電信業最佳 台灣大獲2021永續年鑑「金獎」殊榮

台灣大 (3045-TW) 永續成果再傳捷報！國際永續評比機構 S&P Global ESG (前身為 RobecoSAM) 最新公布 2021 年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2021)，在全球 61 個產業、逾 7,000 家大型企業的評比中，台灣大首度獲得金獎 (Gold Class) 殊榮，為全球電信業表現最優異的企業，充分顯示台灣大哥大在推動企業永續的卓越成果，獲得世界級肯定。

董事長蔡明忠表示，台灣大持續將 ESG 融入企業的 DNA，積極回應所有利害關係人在公司治理、社會參與及環境永續的期待。進入 5G 時代，台灣大哥大更加重視節能減排，陸續推動自建太陽能電廠與綠電採購，並啟動綠能投資，規劃投資 4.2MW 陸域風電，預估首年發電近 1300 萬度。此外，更期許公司成為雲端服務及節能綠機房的先驅者，承諾 2030 年 IDC 雲端機房 100% 使用綠能，公司總綠能使用占比達 20%。未來公司將持續關注美國乃至全球的氣候政策走向，積極因應極端氣候與氣候變遷所帶來之衝擊，接軌國際標竿企業，以「Open Possible 能所不能」的精神，替巴黎氣候協定的溫升控制目標盡一己之力。

台灣大哥大從 2018 年起，連續三年獲得永續年鑑銀獎，2021 年成績持續邁進，榮獲金獎肯定。在 9 個評比項目中，台灣大哥大在氣候策略 (Climate Strategy) 項目獲得滿分，充分反映台灣大哥大在節能減排的努力，受到國際肯定。台灣大制定了 SBT(Science Based Target) 減排路徑，宣示 2030 年範疇 1 與 2 的碳排放較 2016 年減量 30%，範疇 3 較 2018 年減量 15%，是全台電信與服務業首家通過科學基礎目標倡議組織 SBTi (Science Based Target Initiative) 審核的企業。此外，更從與電信業相關的「廢光纜」出發，首開實驗先例，發表廢光纜循環再生的具體成果，並積極向公部門建言，盼法令調整，爭取廢光纜直接原材再利用，推動廢光纜取代建材鋼筋，減少浪費，轉廢為金。

在社會面，台灣大以科技職能出發，以「用科技擁抱愛」為核心推出多項專案，包括連續多年舉辦「Coding Fun 偏鄉玩程式」活動，將程式語言、科技應用以營隊與遊戲方式，培育企業志工擔任師資，帶領偏鄉學童進行數位學習。針對年長者、高走失風險族群及照護者，則透過物聯網技術推出囊括手錶、專屬 App 及 M + 群組的「myAngel 科技照護」體系，整合「關懷、預防、協助」三項服務，大幅增加所需族群的數位進用，降低生活風險。

在公司治理方面，台灣大以國際級標竿企業為目標，落實公司治理，為利害關係人創造最大價值，屢獲國際肯定。2020 年連續四年入選 DJSI 世界指數，並再度榮獲全球電信業第一名; 連續兩年入選 CDP 氣候變遷「A」級企業，連續三年獲得 ISS ESG 企業評鑑 Prime 等級認證，並入選 ISS ESG 台灣 ESG30 強企業第 10 名，以及近三年整體 ESG「表現進步」最多的企業第 2 名。同時，自 2018 年起連續入選「富時社會責任台灣指數公司台灣永續指數」成分股 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)，顯示台灣大致力永續經營的優異表現在國際間有目共睹。