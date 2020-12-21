台灣大砸百億元建電廠 台汽電可望吞大單

台灣大 (3045-TW) 近年積極推動用電綠電化，傳出已規劃投入百億元興建電廠，並著手興建 2MW 電廠，台汽電 (8926-TW) 先前曾與台灣大在綠電轉供領域有過合作關係，且在大股東台電加持下，同時具備興建電廠經驗，業界看好，台汽電與台灣大可望進一步深化合作，挹注台汽電後續營運。

對此，台汽電未直接回應，僅表示，若客戶有需求，將盡力滿足客戶。

台汽電近年積極轉型，從過往汽電共生領域，跨入再生能源領域，涵蓋太陽光電、風電，帶動工程承攬業務範圍擴大，尤其在太陽光電，台汽電曾協助台電完成全台最大的彰濱 100MW、台南 150MW 的興建工程，也因此在業界累積一定知名度。

此外，台汽電除了承攬再生能源工程，也提供客戶綠電交易服務，為全國第二家取得再生能源售電執照的業者，本月就與台灣大 (3045-TW) 及台綜院攜手合作，完成國內售電業中最大的太陽光電轉供案，隨著台灣用電大戶條款即將上路，各家大廠積極找尋合作夥伴，台灣大也名列其中。

由於台灣大將投入上百億元興建電廠，台汽電因在工程承攬業務具備一定經驗，且在綠電交易領域也曾與台灣大合作，業界看好，興建電廠的工程業務也可望由台汽電拿下。