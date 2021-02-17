〈美股13F報告〉名詞解釋：何謂13F報告

投資人都很關心主力大戶的籌碼動向，想看看「各路神仙」都看好哪些股票。操作美股，就必須關注每季發布一次的「13F 報告」，包括巴菲特、索羅斯、橋水基金與近來當紅的 ARK，都會披露持倉部位。

什麼是「13F 報告」？

一般稱為 13Filings 或 SEC Form 13F。美國證券交易委員會 (SEC) 規定，資產管理規模超過 1 億美元的投資機構，必須在每個季度 (三個月) 結束之後的 45 天之內，向 SEC 提交所持有的美國股權，與相關資金去向。

投資機構包括共同基金、對沖基金，信託公司，養老基金，保險公司。較為眾人關注的機構有巴菲特的波克夏海瑟威、索羅斯基金、橋水基金、摩根大通，貝萊德等。

「13F 報告」的看點有哪些？

由於美股市場的股權集中，逾七成公司市值掌握在機構型投資人手中，因此「13F 持倉報告」可以作為投資美股的籌碼面重要指標。

例如，最新公布的 13F 報告，巴菲特去年第 4 季大買製藥股，減持蘋果 (AAPL-US) 及銀行股，並揭露第 3 季神秘大舉敲進的個股為石油巨人雪佛龍 (CVX-US)、通訊巨頭威瑞森 (Verizon)(VZ-US)。

金融大鱷索羅斯則押寶電動車電池新創 QuamtumScape(QS-US)，並出清體育博彩網站 DraftKings(DKNG-US) 持股。

大型機構的持股變化、加減碼操作與重押標的，可視為它們對產業趨勢及公司未來發展的看法，無論美股投資人或台股投資人，都可以在 13F 報告出爐時，檢視手中持股，伺機調整投資組合。

