〈美股13F報告〉波克夏秘密買入！巴菲特去年敲進雪佛龍Verizon、減持蘋果
「股神」巴菲特的波克夏海瑟威最新持股變動於周二 (16 日) 揭曉，第 4 季大買製藥股，減持蘋果 (AAPL-US) 及銀行股，並揭露第 3 季神秘大舉敲進的個股為石油巨人雪佛龍 (CVX-US)、通訊巨頭威瑞森 (Verizon)(VZ-US)。
根據波克夏向美國證券交易委員會 (SEC) 申報的文件，截至 12 月 31 日止，波克夏持有價值 86 億美元的 Verizon 股票 (1.467 億股)、41 億美元的雪佛龍股票 (4850 萬股)，另外還持有價值 4.99 億美元的保險經紀商達信 (Marsh & McLennan)(MMC-US) 股票。
受股神買進的利多激勵，雪佛龍盤後勁揚 2.5%，Verizon 漲 3%。
由於 SEC 允許波克夏延後揭露某些持股變動，這些持股得以保密，並未出現在第 3 季申報文件中，外界僅從文件中得知波克夏在第 3 季有一筆可觀的投資，並臆測是集中買進某檔股票。
波克夏上季減持蘋果持股 6%，手中持股價值在去年底約 1200 億美元，仍是最大持股部位，占總持股比率為 43.6%。
整體而言，波克夏買進製藥股、電信股，減持銀行股。
波克夏第 4 季主要持股變動：
- 大買製藥股：Abbvie(ABBV-US) 持股提高 20%，必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)(BMY-US) 持股增加 11%，Merck(MRK-US) 持股增 28%。但出清輝瑞 (PFE-US) 持股。
- 布局電信股：除了新揭露的 Verizon 股票， 還將 T-Mobile(TM-US) 持股增加一倍。
- 買進美銀，但減持銀行股：美國銀行 (BAC-US) 持股不變，占波克夏總持股約 11%。但其他銀行股部位繼續下降，富國銀行 (WFC-US) 持股大砍 59%，並清倉摩根大通 (JPM-US)、PNC 金融服務集團 (PNC-US)、M&T Bank(MTB-US)。
- 其他增持個股：Kroger(KR-US) 持股提高 34%。
- 減持個股：蘋果持股減少 6%，森科能源 (Suncor Energy)(SU-US) 持股減少 28%，通用汽車 (GM-US) 持股減少 9% 至 30 億美元。
- 新揭露持股：Verizon、雪佛龍、Marsh & McLennan
- 其他清倉個股：巴里克黃金 (Barrick Gold)(ABX-US)
13F 文件揭露巴菲特和代理人 Todd Combs 以及 Ted Weschler 管理下的資產變動，雖然無法得知是其中哪一位所下的投資決策，但由於巴菲特通常負責較大筆的投資，推測 Verizon 和雪佛龍是他本人的決策。
Check 資本管理公司的 Steven Check 說：「這是巴菲特風格的投資。Verizon 本益比低，此外，由於油價回升，石油股前景可期。」
Seabreeze 資本管理公司的 Doug Kass 說，從 Verizon 發放的股利和無線事業營收成長展望來看，波克夏投資有其道理；至於減持銀行股，可能是因為巴菲特擔心低利率環境持續，且擔心和疫情相關的貸款損失。
巴菲特預定 2 月 27 日發布年度股東信，以及去年財報。
波克夏第 4 季持股變動 13F 文件：請見此