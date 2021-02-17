〈美股13F報告〉波克夏秘密買入！巴菲特去年敲進雪佛龍Verizon、減持蘋果

「股神」巴菲特的波克夏海瑟威最新持股變動於周二 (16 日) 揭曉，第 4 季大買製藥股，減持蘋果 (AAPL-US) 及銀行股，並揭露第 3 季神秘大舉敲進的個股為石油巨人雪佛龍 (CVX-US)、通訊巨頭威瑞森 (Verizon)(VZ-US)。

根據波克夏向美國證券交易委員會 (SEC) 申報的文件，截至 12 月 31 日止，波克夏持有價值 86 億美元的 Verizon 股票 (1.467 億股)、41 億美元的雪佛龍股票 (4850 萬股)，另外還持有價值 4.99 億美元的保險經紀商達信 (Marsh & McLennan)(MMC-US) 股票。

受股神買進的利多激勵，雪佛龍盤後勁揚 2.5%，Verizon 漲 3%。

由於 SEC 允許波克夏延後揭露某些持股變動，這些持股得以保密，並未出現在第 3 季申報文件中，外界僅從文件中得知波克夏在第 3 季有一筆可觀的投資，並臆測是集中買進某檔股票。

波克夏上季減持蘋果持股 6%，手中持股價值在去年底約 1200 億美元，仍是最大持股部位，占總持股比率為 43.6%。

整體而言，波克夏買進製藥股、電信股，減持銀行股。

波克夏第 4 季主要持股變動：

13F 文件揭露巴菲特和代理人 Todd Combs 以及 Ted Weschler 管理下的資產變動，雖然無法得知是其中哪一位所下的投資決策，但由於巴菲特通常負責較大筆的投資，推測 Verizon 和雪佛龍是他本人的決策。

Check 資本管理公司的 Steven Check 說：「這是巴菲特風格的投資。Verizon 本益比低，此外，由於油價回升，石油股前景可期。」

Seabreeze 資本管理公司的 Doug Kass 說，從 Verizon 發放的股利和無線事業營收成長展望來看，波克夏投資有其道理；至於減持銀行股，可能是因為巴菲特擔心低利率環境持續，且擔心和疫情相關的貸款損失。

巴菲特預定 2 月 27 日發布年度股東信，以及去年財報。

波克夏第 4 季持股變動 13F 文件：請見此