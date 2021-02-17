市場游資多 央行2年期定存單得標利率0.184% 創歷史次低

市場游資過多，台灣央行明 (18) 日將發行 2 年期定期存單，額度增至新台幣 600 億元，今 (17) 日公布開標結果，得標加權平均利率為 0.184%，寫歷史次低紀錄，但符合市場預期。

為了回收市場過剩資金，央行大量加發定存單，2 年期定期存單於 2013 年 8 月重新標售，去年因疫情影響，全球吹降息風，使得得標利率不斷下滑，更在去年 11 月中旬失守 0.2 關卡，出現歷史新低 0.167%，額度為 400 億元，12 月利率略上升至 0.194%。

今年元月因農曆年關因素，2 年期定存單暫停發行一次，不過，自 2 月起，2 年期定存單每月增發 200 億元，額度高達 600 億元。

每年農曆年後通貨都會逐步回籠，外資也有匯入需求，市場資金相當充沛，因此，為了讓閒錢有去處，銀行對 2 年期定存單興趣濃厚，但並非有錢就能買得到，央行今天開標，2 月 2 年期定存單加權平均得標利率僅 0.184%，創歷史次低，投標倍數為 2.24，得標比率 44.58%。

此外，央行今天發行 1700 億元的 364 天期定存單，日前公布開標結果，得標加權平均利率 0.174%，同樣為歷史次低，較前一期的 0.199% 下滑，高於去年 12 月初史上新低 0.164%，顯示閒置資金滿溢，銀行業者積極進場搶標。