捷流閥業石化、船舶接單旺 在手訂單直達Q2

蝶閥業大廠頭捷流閥業 (4580-TW) 1 月營收下滑到 1.91 億元，月減 0.23%，年減 10.96%，主要受全球缺櫃、航運運輸吃緊，造成出貨遞延，但以目前訂單來看，石化、船舶大型閥門接單旺，訂單能見度已到第二季。

捷流閥業於台灣蝶閥市場超過 60% 市占率，具高度競爭利基，且與原料供應鏈長期穩定合作、持續完善桃園觀音鑄造廠垂直整合、以及生產自動化比例等，近期原物料供應、貨運運費及匯率價格波動等，都在可控範圍內，並能反映在客戶訂單價格上，有助創造營運正面挹注。

捷流閥業主管指出，集團仍持續積極擴大多元產業領域接單表現，觀察不僅在全球製造業供應鏈加速重組趨勢，創造台灣、東南亞等地區良好業務接單環境，其次包括石化業朝高值化資本支出投入、產能去瓶頸提高生產效率，以及船舶業供需吃緊下，除已明顯感受到客戶備貨需求明顯提振，並已加大下單力道。

捷流閥業也在 1 月接獲知名石化業興建油槽開發計畫，加上隨著液化天然氣使用量需求擴大，同步接獲中國船舶業液化天然氣 (LNG) 超低溫閥門產品訂單，推升目前整體訂單水準已超過去年同期水準、訂單能見度長達 4-5 個月。