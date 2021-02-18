敵不過澳洲鐵腕 又捨不得退出 谷歌與新聞集團簽訂3年分潤協議

谷歌 (GOOGL-US) 週三 (17 日) 宣布，已與新聞集團 (News Corp) 簽訂為期 3 年的分潤協議，以避免澳洲新媒體法危及谷歌平台在澳洲未來的營運。

根據該協議，新聞集團在美國、英國和澳洲旗下品牌 (例如《華爾街日報》和《紐約郵報》) 將在谷歌新聞「Google News Showcase」中出現，兩家公司進入廣告營收共享、開發訂閱平台，且 YouTube 將投資影視新聞領域。

新聞集團 (NWSA-US) 股價在谷歌公布該消息後跳漲，但之後下跌收低 2.56%。

谷歌和新聞集團似乎不太可能合作，因為新聞集團長期批評谷歌，也一直敦促全球各地的監管機構解散該公司，譴責其涉嫌洗劫出版商。

然而，谷歌發現自己在澳洲的處境不穩定，在新聞集團和其他出版商的努力下，監管機關開始對這些科技平台採取強烈措施，在新法規實施後，澳洲政府將尋求諸如谷歌 (GOOGL-US) 和臉書等線上平台向新聞媒體支付費用，才能呈現與提供連結至新聞報導內容。

谷歌和臉書強烈反對該提議，谷歌甚至曾威脅要將服務退出澳洲。臉書週三則決議限制澳洲用戶不得查看和分享新聞內容。

支持該提案的澳洲官員大致排除最劇烈的威脅，擁有自家搜尋引擎的微軟近期曾表態支持該提案，也願意遵循這些規則。

Google 全球合作夥伴關係總裁 Don Harrison 表示，「今日與新聞集團達成的協議涵蓋我們廣泛產品，例如 News Showcase、YouTube、Web Stories、Audio 和我們的廣告技術。」

「News Showcase 現在與全球 500 家以上出版商簽訂合作關係，展現出這項產品可以為各地新聞夥伴和讀者帶來的價值，我們期待很快能宣布更多合作關係。」

新聞集團執行長 Robert Thomson 在聲明中稱讚谷歌「對新聞業做出了深思熟慮的承諾」，很滿意交易的條件改變了，且不只是為新聞集團，也是為了每家出版商。

他並感謝澳洲監管單位、澳洲總理和財長「為自己的國家和新聞業堅定立場。」