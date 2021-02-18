特斯拉大幅調降日本Model 3售價 429萬日圓起跳

特斯拉 (TSLA-US)17 日 (週三) 在日本市場大幅調降「Model 3」的售價，入門款 Standard Range Plus 從原本的 511 萬日圓調降至 429 萬日圓 (約新台幣 113 萬元)，便宜 82 萬日圓。Long Range 的售價也從原本的 655.2 萬日圓調降至 499 萬日圓，便宜 156.2 萬日圓。性能款 Performance 則維持原本售價 717.3 萬日圓不變。

伴隨著這次的價格調降，Model 3 也成為日本特斯拉截至目前最便宜的車款。Standard Range Plus 的續航里程則來到 448 公里，從平常代步到長途移動都能勝任。

Model 3 也和特斯拉的其它車款相同，不論是在續航里程、性能、安全性，或是各項科技都有相當良好的表現。由於車室空間採用最大化的設計，就算車上坐滿五人也仍然相當舒適，還能裝載各式行李。

此外，Model 3 最高階的 Performance 款式，從 0 加速到 100km/h 只需短短的 3.3 秒。

Model 3 價格調降後更親民，也幫助特斯拉朝全球能源永續發展的願景跨出一大步。