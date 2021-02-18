陸股牛年牛市 靠結構性成長+內需兩大勢力主導

陸股揮別疫情陰霾，今年以來持續創高，投信認為，陸股今年將由「結構性成長」主導市場行情，部分熱門產業和產業指標企業將主導大盤走勢，至於延宕多時的美中貿易摩擦，則可望在中國積極拉抬內需下持續蓬勃發展。

富達投信表示，中國出口自去年逐步復甦並對經濟成長發揮關鍵作用，隨著就業市場漸趨穩定，失業率降至疫情爆發前水平，在龐大民間儲蓄挹注下，可望釋放更多的消費動能。

在政策面部分，富達投信指出，近幾個月來隨著人民幣升值與中國經濟成長，吸引外資持續流入陸股，加上中國政府積極抑制房市投資，預估將有部分資金可望從國內房地產市場轉進股市，而這從近期香港 (IPO) 初次公開發行的中資企業表現強勁就可窺見端倪。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，在內外環境皆充滿不確定性的情況下，整體流動性應仍會被控制在偏鬆的狀態下，儘管仍有美中貿易摩擦不確定性干擾，但因製造業景氣並未完全恢復元氣，因此邊際上相較去年降低貨幣供給增速雖是客觀事實，但預期大動作收緊流動性之機率仍相當小的。

此外，從各種跡象來看針對房地產市場的調控將不會縮手，中國房地產企業在購地融資發債上仍將面臨較多的阻礙，信用機構針對房屋貸款態度亦將趨於謹慎，期待藉由房價上漲致富的民眾，相比之下應該更願意投入收益報酬較好的股市。