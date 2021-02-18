〈富邦證牛年投資術〉聚焦三大科技發展 汽車電動電子化成新成長動能

進入金牛年後，昨日開紅盤隨即飆漲多達 559 點，富邦證券今 (18) 日表示，從 CES 2021 可歸納出今年的三大科技發展重點，包括汽車的電動化和電子化、不斷進化的半導體先進製程晶片，以及因應疫情的各種遠距商機和數位轉型。

富邦證指出，在今年的 CES 展中，各汽車大廠皆爭相展示其汽車科技應用，預計汽車電子化與電動化將逐漸加速，並成為台灣科技股的下一波成長動能。

其中，美國通用汽車在 CES 展出其新款電動汽車續航力達 400 公里，並宣布未來 5 年將在電動車和自駕技術領域投資 270 億美元，計畫在 2025 年底前推出共 30 款電動新車，預計銷售超過 100 萬台電動車。

而 Mercedes-Benz 則在 CES 展發表其導入最新 AI 人工智慧的車載儀表影音娛樂系統，將在 2022 年的純電動旗艦房車 EQS 上搭載使用。

另外，日本消費電子大廠 SONY 也在 CES 展出電動車 Vision-S，並揭露其在歐洲展開路試的資料。

富邦證認為，從歐美日各大廠的動作來看，電動車不再只是特斯拉獨大的產業，也不會只是電動車，而會加入更多高科技智慧感測技術與設備。

另一方面，從工研院 IEK 的資料來看，台灣去年的汽車電子產值已經突破 2500 億元，與 2013 年相比，是將近倍數的成長，展望未來，工研院預估到 2025 年台灣汽車電子產業將突破 3100 億元，再加上各大車廠普遍遭遇車用晶片不足的狀況，有利於台灣電子科技廠商加速切入國際汽車大廠的供應鏈。

富邦證預估，台灣的汽車電子產業成長可能會超越預期。