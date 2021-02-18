〈台股盤後〉權值三雄熄火股王挺身 鋼鐵航運再度啟航領軍續衝高

台股今 (18) 日延續昨日攻勢，雖然台積電、鴻海、聯發科熄火，但股王大立光、台達電挺身而出，加上傳產中的航運、鋼鐵攻勢再起，也帶動今日盤中登上 16517.73 點新高，終場長 62.22 點或 0.38%，收 16424.51 點，續創盤中及收盤新高，今日成交量 3655.26 億元。

觀察今日權值股，三大權值股台積電、鴻海、聯發科熄火小跌作收，改由股王大立光、台達電、聯詠挺身，漲逾 2-3%，帶領台股續攻高，另外，聯電、日月光投控也小漲，帶領台股今日攻勢延續。

而美國德州的暴雪導致當地英飛凌、三星、恩智浦三家半導體業者面臨斷電停工，衝擊 NOR Flash 產能，外資點名旺宏受惠，今日強攻漲停，華邦電也大漲逾 8%。

聯詠今日表現續強，也帶動 IC 設計族群攻勢，世芯 - KY 攻上亮燈漲停，矽利 - KY 漲逾 3%；其餘電子指標股如大同、嘉澤、光寶科、智邦、旭隼等也多有表現。

而傳產族群今日表現也不俗，散裝航運指標 BDI 指數暴漲，新興、台航、正德、四維航均亮燈漲停，中航、裕民、東鹼、慧洋 - KY 等相關概念股全面走揚，貨櫃航運的陽明、萬海也同步攻高。

另外，鋼鐵族群攻勢同樣續強，中鋼領漲下，威致衝上亮燈漲停，春源、中鴻、海光、新鋼、佳大等均漲逾半根漲停以上，東和鋼鐵、燁輝、新光鋼、豐興等也收漲，成為盤面上另一強勢族群。