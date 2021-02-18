〈陸股盤後〉金融、礦產護盤 上證獨漲上揚0.6%

周四 (18 日)A 股迎接牛年第一個交易日，在春節期間美股走揚，帶動 A 股三大指數開盤衝高，上證指數一度來到逾 3730 點，創 2015 年 8 月以來新高。

不過隨後賣壓湧現，因貴州茅台遭法人出脫持股，其股價在創下新高後急跌，白酒類股應聲倒地，隨後疫苗、新能源車、安控等概念股也呈現崩盤，創業板指數成重災區，上證因有金融類股撐腰，表現相對強勢。

市場認為今天盤中急殺，與中國人行在春節後立即緊縮流動性也是原因之一。今日中國人行在市場回收 2600 億人民幣的資金。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證收盤上漲 0.55%，報 3675.36 點；深證下滑 1.22%，報 15767.44 點；創業板指下挫 2.74%，報 3320.14 點。今日滬深兩市合計成交 1.08 兆人民幣，較春節前最後一個交易日增加 24%。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 50.74 億元，其中滬股通買超人民幣 26.72 億元，深股通買超人民幣 24.02 億元。

產業消息

全球最大的中國股票基金－「瑞銀（盧森堡）股票基金－中國機遇」，在 1 月份減碼 3.7% 的貴州茅台，導致貴州茅台在開盤衝高 1% 後急殺，收盤重挫 5%，創逾半年來最大單日跌幅。其它白酒類股連帶受到拖累，瀘州老窖大跌 6.9%、水井坊重挫 6.4%、酒鬼酒大跌 6.2%、五糧液下滑 2.7%。

隨著全球各國陸續落實新冠疫苗接種計劃，新冠疫情可望受控，導致生技類股出現賣壓，康泰生物崩跌 13.8%、智飛生物重挫 10.65、萬泰生物大跌 9%、復星醫藥大跌 3.8%。

法人觀點

分析指出三大指數今天出現開高走低，上證因有銀行類股護盤，加上礦產類股助攻，表現相對較強，短線上，投資人可持續關注經濟復甦的概念股，如非鐵金屬、金融類股等。中期投資角度，則是週期成長、醫藥、科技及新能源汽車等方向，這些類股群若回檔過深可逢低加碼。