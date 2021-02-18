百度財報、財測雙利多 盤後股價漲3%

周四 (18 日) 百度 (bidu-US) 於美股盤後公布財報，受到去年第四季純益及今年第一季財測雙雙超出市場預期，帶動盤後股價大漲 3%。

資料來源: 百度

第四季財報重點整理：

營收達 303 億人民幣，約 46.4 億美元，年增 5%，市場預期 46.5 億美元。

純益 (GAAP) 達 52 億人民幣，年減 18%。

純益 (non-GAAP) 達 69 億人民幣，年減 25%。

稀釋後每股 ADS(GAAP) 為人民幣 15.05 元，年減 18%。

稀釋後每股 ADS(non-GAAP) 為人民幣 20.08 元，約 3.08 億美元，年減 24%，市場預期 2.61 億美元。

2020 年財報重點整理：

營收 1071 億人民幣，約 164.1 億美元，市場預期 165.7 億美元。

純益 (GAAP) 達 225 億人民幣，約 34.4 億美元。

第四季純益 (non-GAAP) 達 220 億人民幣，約 33.8 億美元。

稀釋後每股 ADS(GAAP) 為人民幣 64.98 元，約 9.96 美元。

稀釋後每股 ADS(non-GAAP) 為人民幣 63.93 元，約 9.8 美元，市場預期 9.37 美元。

財測及營運展望

百度預計 2021 第一季營收達 260 億人民幣～285 億人民幣，約 40 億美元～44 億美元，年增率 15%～26%，市場預期 39.9 億美元。同時百度預估其核心業務的營收年增率將介於 26%～39%。

百度董事長兼 CEO 李彥宏表示，2020 年百度成為工業互聯網數位化加速發展的受益者。而第四季百度核心非廣告收入年增 52%，證明百度在技術創新上已顯成效。

在新的一年裡，百度作為領導的 AI 生態類型公司，將抓住雲服務、智慧交通、智慧駕駛及其他 AI 領域的巨大市場商機。同時，百度也將充分發揮自身龐大的互聯網用戶群優勢，提供更多非廣告服務。

在 AI 技術驅動下，百度智慧雲已形成差異化的「雲智一體」競爭優勢。根據 IDC 報告，百度智慧雲已連續三次在 AI Cloud 市場中排名第一。為進一步增強百度智慧雲的運算優勢，百度自主研發的崑崙 2 晶片即將量產，並將佈局在搜索、工業互聯網、智慧交通等領域。

