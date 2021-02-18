【群益投顧】不甩陸股牛年首日黯淡，台股續強電子 傳產良性輪動

一、盤勢分析

美國元月零售銷售數據大幅優於預期，但是市場開始有後疫情時代通膨加劇的預期，生產者物價指數比前月上揚 1.3%，使得美股四大指數短線狹幅震盪，中國股市的牛市開盤也表現不佳，留下長黑 K，台股今天能夠開平盤震盪走高相當不容易，原先領漲的半導體權值股台積電、聯發科稍作歇息，記憶體旺宏、華邦電接棒，高價 IC 股力旺 (3529)、世芯 - KY(3661)、天鈺(4961) 等續強，穩住電子股多方信心，加上北美暴風雪影響，輕原油價格站穩 60 元大關，還有通膨和全球景氣回溫預期，傳產股航運、塑化、鋼鐵族群都有好表現，加權指數不甩亞股弱勢、陸股牛年首日黯淡，再推高歷史新高 16517.73 點。

二、盤勢預估

台股在週三拉高結算之後，今天亞股跌多漲少，理應會有很大的拉回壓力，但是盤中指數硬是一度上漲將近兩百點，才願意拉回整理，櫃買指數更是開高走高，大漲逾 1.5%，台股牛年開紅盤後的多方趨勢明朗，電子和傳產呈現多頭良性輪動，台股短線可望是續強格局。

市場除了關注女股神凱西．伍德，也開始回頭注意股神巴菲特的新動作，波克夏在去年最後幾個月減持蘋果，但買進雪佛龍，明確告訴投資人，抗通膨及原物料出現機會，陽明、萬海 (2615) 元月營收再創新高，陽明 (2609) 更首度衝上 200 億元，航運股延續近期反彈行情，散裝航運則受惠 BDI 單日大漲逾 17%，多檔散裝股新興 (2605)、台航(2617)、四維航(5608)、正德(2641) 股價直奔漲停，塑化、鋼鐵、橡膠股受惠油價上漲及預期通膨回升，有利產品利差擴大，中鋼 (2002) 元月業績報喜，單月獲利賺贏去年一整年，第一銅 (2009)、台橡(2103)、中鴻(2014)、華夏(1305)、台達化(1309)、燁輝(2023) 等原物料股價亦水漲船高。

記憶體市況火熱，加上三星位於美國的兩座記憶體廠受當地暴風雪導致停電停工，影響全球 NAND 逾 8% 產能，華邦電 (2344) 下午法說，股價沿 3 日線緩步墊高，短均線形成多頭排列，法說行情助攻站穩 30 元大關，挑戰前波高點，帶動旺宏 (2337) 同步攻上漲停，華邦電旗下 MCU 廠新唐 (4919) 也要召開法說，MCU 和記憶體報價上漲題材，及收購松下晶圓廠的經營績效為法說會焦點。

電動車族群搶搭車市回溫，亞光 (3019) 透漏車載鏡頭出貨大爆發，相關營收可望較去年同期大增五成，股價跳空大漲鎖住漲停，激勵特斯拉概念股錩新 (2415)、同致(3552)、康普(4739) 等同步有強勁表現，馬斯克題材除了電動車和比特幣，還可以留意星鏈計劃，昇貿 (3305) 連拉兩根漲停，高階錫膏獲得 Space X 指定使用，近年積極優化產品，切入航太、電動車和半導體領域，營運力拚雙位數成長。

三、強勢股

電子：

撼訊 (6150)、旺宏 (2337)、華邦電 (2344)、世芯 - KY(3661)、長華 *(8070)。

非電子：

台達化 (1309)、亞光 (3019)、高端疫苗 (6547)、第一銅 (2009)、中鴻 (2014)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據