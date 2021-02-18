王美花：尚未收到白宮顧問信件 持續協助解決車用晶片問題

《彭博》報導，美國拜登政府經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 致信給我國經濟部長，感謝台灣協助解決美國車廠晶片短缺問題，對此，經濟部長王美花今 (18) 日回應，已與外館確認，目前並未收到該封信件，並不清楚信件內容，至於車用晶片是長期問題，廠商在上次會議後也積極努力協助處理。

王美花表示，上次召開供應鏈會議後，側面了解全球車廠短缺問題有得到改善，也確實有收到各國來信致謝，但並尚未收到來自拜登政府經濟顧問的信件。

王美花進一步指出，車用晶片是長期問題，加上近期高速運算、5G、電動車等應用發展，增加很多晶片需求，而台灣在全球晶片供給上扮演重要角色，廠商正努力提升產能、去瓶頸，協助國際產業發展，至於近期美國德州暴雪影響部分晶片生產，也希望可以儘快恢復。

至於台灣是否可以用晶片換疫苗，王美花表示，疫苗是由指揮中心負責採購，且疫苗、晶片是兩個不同項目、機制，不適合用疫苗換晶片的說法，會希望晶片是以協助的想法來幫助全球產業。

根據《彭博》取得的信件指出，擔任白宮國家經濟委員會 (NEC) 主席的狄斯在信中向王美花表達感謝，協助推動解決車用晶片缺貨問題，減緩美國車廠的擔憂。