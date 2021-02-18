〈全國電展望〉今年營運展望兩好三壞 拚優於去年

全國電 (6281-TW) 總經理林政勳今 (18) 日表示，今年營運面臨兩好三壞，兩好分別為房地產熱絡、疫情讓消費者無法出國，家電產品銷量看增；三壞則包括去年振興券墊高銷量基期、宅經濟帶動數位商品熱銷及無颱風干擾推升冰箱冷氣大賣，不過今年營運仍拚優於去年。

林政勳看好，今年疫情導致消費者無法出國，轉向國內消費，加上房地產、經濟熱絡，對於家電市場、零售通路營運有挹注。

林政勳指出，去年政府祭出振興三倍券刺激消費，尤其 7、8、12 月業績跳增；去年夏天無颱風攪局，在天氣穩定助攻下，冷氣、冰箱、電風扇銷量年增超過 7 成，貢獻上億元營收，此外，受惠新冠疫情掀起宅經濟需求，筆電、電競遊戲相關產品熱銷。

林政勳認為，去年大、小家電產品大熱賣，墊高基期，且近期筆電仍有缺貨狀況，遠距商機需求沒有去年好，儘管今年營運面臨挑戰，仍拚優於去年。

線上平台方面，林政勳表示，雖然線上平台營收比重低，不過目前每年會員回流客達百萬人，後續透過會員消費品項進行分析，推薦適當產品，同時提升線上平台使用體驗，強化物流速度等，達到線上、線下完整整合。

全國電 1 月受惠天氣濕冷，除濕機、電暖器銷售暢旺，單月營收 19.07 億元，月增 27.69%、年增 11.43%。