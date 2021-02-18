彩晶營運報喜 去年稅前盈餘38.7億元賺贏面板雙虎 居獲利冠軍

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (18) 日公告去年第 4 季自結，稅前盈餘 27.7 億元，由虧轉盈，每股稅前盈餘 0.92 元，全年稅前盈餘 38.69 億元，年增 3.93 倍，更賺贏友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 的 27.88 億元、25.57 億元，居面板獲利王。

根據彩晶公告自結，彩晶去年第 4 季營收 70.42 億元，季增 29.5%、年增 55.5%，營業利益 18.56 億元，季增 26%，稅前盈餘 27.74 億元，季增 69.67%，均較 2019 年同期轉盈，獲利成長主因受惠中小尺寸面板需求帶動價格走揚，另外還有認列處分南科廠業外收益。

彩晶去年第 4 季認列處分南科廠予台積電 (2330-TW) 的處分利益，法人估，扣除第 3 季已認列的銷貨迴轉利益後，第四季約認列 7.7 億元業外獲利。

彩晶去年全年營收達 195.53 億元、年增 19.69%，營業利益達 27.09 億元、年增逾 19 倍，稅前盈餘達 38.65 億元、年增 3.93 倍，一舉超越友達、群創去年全年稅前盈餘的 27.88、25.57 億元，為面板大廠之冠，全年每股稅前盈餘達約 1.28 元。

彩晶對今年展望仍看好，預期中小尺寸價格將正向發展，需求方面，IT 產品仍相當強勁，產能利用率維持高檔，筆電、平板訂單更已看到今年上半年，手機、穿戴、車載等應用也回溫，另外，彩晶南科第二條車載模組產線已到位，估第 2 季可望開始貢獻營收。