台股犇向萬七 貨櫃VS散裝航海再起？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，台股進入牛年之後，連續兩天大漲逾 600 點，不排除 2 月底就有機會挑戰「萬七」，而美股充其量漲多拉回，美國長債殖利率攀升至 1.3%，仍遠低於股市投報率。美長債殖利率升高，反應疫情過後經濟復甦帶動通膨升溫，適當的通膨有利投資股市的獲利。

景氣循環股是經濟復甦與通膨的主要受惠者，例如面板、記憶體都是標準景氣循環股，這也是去年第四季以來，我持續看好漲價族群的原因。

記憶體在 2020 年第三季價格落底之後，第四季 NOR Flash 與標準型、記憶型 DRAM 到上游記憶體控制 IC 陸續漲價，連最不缺的 Nand Flash 也在三星德州奧斯丁廠停電後，也可能引發短期報價上漲。

華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 等台系 Nand Flash 製造廠，最早受惠 NOR Flash 漲價，現在 Nand Flash 也止跌回穩，整理近兩個月的股價也開始再度向上突破。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，先前專欄中多次提醒讀者，記憶體的超級週期循環將在 2021 年開始，在晶圓代工大廠之後，2020 年漲幅相對落後的記憶體，2021 年補漲空間大。

上游記憶體控制 IC 廠群聯 (8299-TW) 與晶豪科 (3006-TW)，先後調高產品售價，群聯、晶豪科今年 EPS 分別估計為 30~35 元與 5~6 元；本益比約僅 13~15 倍，在 IC 設計族群中最為偏低。

而手中握有大量低價庫存的模組廠威剛 (3260-TW) 與十銓 (4967-TW)，受惠 DRAM 及 Nand Flash 漲價程度也很高，本益比也低於 10 倍，實在委屈。

而最沒有漲到的，莫過於國內 DRAM 龍頭南亞科 (2408-TW)，現在股價只比前年底收盤價高約 7%，等於去年以來大盤大漲 4500 點，南亞科都沒漲到，股價整理時間在記憶體族群中也最久。股價壓抑越久，未來爆發力也就越大，就像封測龍頭日月光 (3711-TW) 不漲就不漲，漲起來威力十足。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台積電 (2330-TW) 再次逼近 7 字頭，本益比達到 30 倍，帶動台股整體的比價效應。尤其農曆年前一波股價的調整，不少個股修正到季線，未來比價向上空間更大。

航運是景氣向上循環的受惠者，這波散裝輪、貨櫃輪，皆壓回到季線整理，但是運價持續高檔，載運鐵礦砂、農糧等的 BDI 指數大漲，其中漲幅最大的是海岬型運價指數，一口氣大漲 28%。海岬型比重較高的新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW) 與裕民 (2606-TW) 皆從季線強彈，拉出長紅突破站回月線，這也是低檔轉強的訊號。

法人在農曆年前就悄悄回補貨櫃輪，因為這一塊更具有低本益比的優勢，長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609-TW) 已先行收復短中長期均線，萬海 (2615-TW) 量價也在今 (18) 日同步轉強。估計貨櫃三雄上季 EPS 都有挑戰 2 元的實力。

尤其主要經營亞洲線的萬海，受惠亞洲疫情不落歐美嚴重，經濟復甦腳步更快，上一季亞洲線運價補漲力道兇猛，農曆年後貨櫃運價季節性的需求由淡轉旺，缺船缺櫃估計更加嚴重，萬海今明年新船下水量很大，受惠運價上漲的程度更高，今年 EPS 可望上看 7~8 元，目前的股價仍顯得低估。

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