路透：印度擬祭IT產品生產激勵 為蘋果建置iPad產線舖路

路透社周四 (18 日) 報導稱，繼智慧手機後，印度政府準備針對平板電腦、筆電和伺服器等 IT 產品，祭出新一輪生產獎勵措施。蘋果 (AAPL-US) 希望藉由參與本次計畫，實現在印度設置 iPad 產線的重大目標。

消息人士稱，印度政府準備在 2 月底推出新一輪獎勵措施，5 年預算規模高達 700 億盧比 (約 9.645 億美元)，為於當地生產 IT 產品的製造商提供現金回饋，

然而，由於目前印度在 IT 產品上的生產規模有限，亦缺乏相關供應鏈，消息人士透露，蘋果在內等公司正積極在獎勵計畫敲定之前，說服印度政府將預算規模調升至 2000 億盧比。

據了解，蘋果最早可能在今年啟動 iPad 組裝作業，不過考慮到中印緊張關係，印度政府可能要求蘋果將 iPad 組裝作業交給中資以外的代工廠。

目前蘋果在印度的三大代工廠分別為鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 和緯創 (3231-TW)，還不清楚最終獎落誰家。

為了強化電子製造業並創造更多就業機會，印度去年啟動一項 67 億美元的生產獎勵措施，盼吸引國內外製造商於當地生產智慧手機與相關零件，將印度打造為全球智慧手機生產中心。

另一方面，消息人士還稱，印度計劃在未來 5 年內，提出約 500 億盧比的預算支出，強化智慧手錶等可穿戴裝置的國內產能。該計劃可能在 2 個月內宣布。

針對上述報導，蘋果拒絕發表評論，印度電子與資訊科技部也未回應評論請求。