蘋果iPhone第四季在印度銷量年增100%

根據研究公司 Counterpoint 和 Cyber Media 最新的調查數據顯示，在去年第四季，蘋果 (AAPL-US) 在印度的 iPhone 出貨量超過 150 萬支，年增 100%，創下蘋果在印度最佳的季度表現。

報告中顯示，在 2020 年第四季，印度的 iPhone 出貨量超過 150 萬支，大增 100%，市占率更由先前的 2% 升至 4%。其中，iPhone 11、iPhone XR、iPhone 12 和新款 iPhone SE 的銷量顯著成長。全年來看，2020 年蘋果 iPhone 在印度的出貨量超過 320 萬支，較上年同期成長 60%。

報告指出，蘋果 iPhone 銷量在印度明顯上升的主因在於，該公司於去年 9 月在當地開設了線上商店，向客戶提供了分期付款和舊換新升級的選項，並且可以加購 AppleCare + 服務。另外，針對舊機型蘋果也推出了優惠，若購買 iPhone 11 可免費獲得一套 AirPods。

蘋果也計劃，將於今年在印度開設第一家實體零售門市，有望持續拉抬當地 iPhone 的銷量成長。

多年來，蘋果一直致力於打入主流印度市場，但當地人似乎不願意為 iPhone 這類的高價位手機品牌買單。為了改善這樣的情況並壓低售價以增加市占率，蘋果推出了 iPhone SE 並進行大量生產，同時與當地機構進行合作，提供良好分期付款方案，期望提振 iPhone 在印度地區的銷售業績。

蘋果公司將在美國時間 27 日) 盤後公布 12 月止的 2021 會計年度第一季財報，受惠於新 iPhone 12 系列的強勁表現，以及遠距辦公與教學趨勢推升 Macs 和 iPad 的需求成長，市場看好蘋果營收將首度超過 1000 億美元。