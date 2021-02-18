春節宅經濟續發威 電信三雄串流平台流量大增

電信三雄今 (18) 日表示，宅經濟商機延續，春節農曆期間旗下影音串流平台流量均較往年大幅增加，其中，中華電 (2412-TW)MOD 影劇點閱數成長 8 成、台灣大 (3045-TW) 兩大影音平台直播過年特別節目，總觀看時數成長 2 成、遠傳 (4904-TW)friDay 觀影人數與時間年增近 5 成。

中華電表示，MOD 首次推出「影劇全享包」，春節期間流量大幅增長，包月點閱數成長近 8 成，其中，戲劇、動漫、紀實類點閱年增 1 倍，樂迷類點閱年增高達 430%；MOD 牛年「春節專區」新春期間總流量突破 75 萬人次。

此外，Hami Video 新春期間新片連發，加上 OTT 可隨身隨時觀看，流量較平日成長 30%，另外，牛年活動專區「瘋玩 18 豆」猜大小拿好康系列活動，提供用戶更多元的娛樂體驗，流量較去年同期成長近 6 倍。

台灣大旗下串流影音平台 myVideo 與 MyMusic 攜手直播「2021 超級巨星紅白藝能大賞」，直播收看人數較去年成長 3 成，另外，myVideo 推出多檔電影與戲劇，春節連假期間平台總觀看時數較去年同期提升近 2 成，再度刷新紀錄。

遠傳 friDay 影音受惠農曆春節連假檔期，新註冊會員數年增 3 成、用戶觀影人數與觀影時間也年增近 5 成。